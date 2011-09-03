Армения и Азербайджан поспорили на саммите СНГ

Армения и Азербайджан на юбилейном саммите СНГ в Душанбе поспорили из-за Нагорного Карабаха, сообщает РИА «Новости».

"Мне сегодня не хотелось омрачать юбилейное заседание, но выступление президента Армении касательно ситуации в Нагорном Карабахе вынуждает меня это сделать", - заявил премьер-министр Азербайджана Артур РАСИЗАДЕ на заседании Совета глав государств-участников СНГ.

Премьер-министр Азербайджана дважды брал слово, поскольку после первого его выступления заявление сделал президент Армении Серж САРГСЯН. Он подчеркнул, что в эти дни 20 лет назад Нагорный Карабах провозгласил независимость. С.САРГСЯН добавил, что народ Нагорного Карабаха с полным основанием использовал свое право на самоопределение и "ценой крови завоевал свое право на независимое существование".

Уже комментируя выступления С.САРГСЯНА, премьер-министр Азербайджана сказал: "Я полагаю, что многие из присутствующих в большей или меньшей степени знакомы с проблемой Нагорного Карабаха, и надеюсь, что это выступление касалось той части, которая не в курсе этой проблемы, или будет в основном для внутреннего пользования".

"Внимательно слушая выступление, подумалось, может быть, прямо на юбилейном заседании глав государств проголосовать за независимость Нагорного Карабаха. Тогда зачем Минская группа, зачем другие инициативы?" - сказал А.РАСИЗАДЕ.

По его словам, суть вопроса заключается в том, что "одна сторона - участник СНГ против другой страны совершила агрессию, оккупировала 20% территории, в результате чего образовался один миллион беженцев и перемещенных лиц".

Премьер Азербайджана отметил, что говорить об этой трагедии можно много, однако из-за вышеупомянутых причин этого делать не хочется.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Официальный Баку признал данный акт незаконным и упразднил существовавшую в советские годы автономию Карабаха.

Начавшийся вслед за этим вооруженный конфликт продлился до 12 мая 1994 года, когда вступило в силу соглашение о перемирии. В результате Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и - полностью или частично - семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются США, Россия и Франция. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как Карабах не является стороной переговоров.