НАТО обещает продолжить удары по войскам Каддафи

НАТО заявляет о необходимости продолжать воздушную операцию против войск Муаммара Каддафи. В заявлении, распространенном по результатам встречи в Катаре, руководители Северо-Атлантического альянса обещают продолжать наносить авиационные удары по остаткам правительственных сил.

Тем временем повстанцы продолжают сосредотачивать силы, готовясь к штурму последнего бастиона лояльных Каддафи войск - города Сирт.

Лидеры повстанцев предложили 48-часовое перемирие на время праздника Ураза-байрам. По их словам, Сирт возьмут вскоре по завершении перемирия. В то же время корреспондент Би-би-си отмечает, что у многих в Сирте живут родственники, и они говорят, что приложат все усилия для того, чтобы избежать кровопролития.