В Приморье РФ - третий случай нападения акулы на людей
12:38, 27 августа 2011Мир
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Хищницу стараются поймать
В Приморье РФ зафиксированы три случая нападения акулы на людей
Как передает РИА «Новости», 17 августа акула напала на 25-летнего мужчину в бухте Теляковского, откусив ему кисти рук.
Днем позже, 18 августа, у острова Желтухина акула напала на 16-летнего юношу, искусав ему ноги.
Третье нападение акулы на отдыхающего произошло 27 августа на "диком" пляже поселка Славянка в Хасанском районе Приморья. Мужчина был доставлен в больницу с повреждением предплечья и царапинами на теле.
На поимку акул отправились семь рыболовецких судов с профессиональными рыбаками и учеными на борту.
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