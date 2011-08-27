В одной из больниц в Ливии обнаружены более 200 трупов

В одной из больниц в районе Абу Салим обнаружены более 200 трупов, включая женщин и детей. Медики покинули больницу вскоре после начала боев за Триполи.

Выжившие пациенты рассказывают, что лежали в знойную погоду почти неделю пока шли бои за Триполи без помощи, перенося запах разлагающихся тел умерших близ них людей.

Десятки трупов складывались вокруг здания, а полы были забрызганы кровью и засыпаны битым стеклом.

И повстанцы, и силы полковника Каддафи обвиняли друг друга в кровавых бесчинствах, однако журналист Би-би-си, посетивший больницу сообщает, что невозможно точно определить, как умерли эти люди.