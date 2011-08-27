В одной из больниц в Ливии обнаружены более 200 трупов
00:32, 27 августа 2011Мир
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Больные на неделю остались без помощи
В одной из больниц в районе Абу Салим обнаружены более 200 трупов, включая женщин и детей. Медики покинули больницу вскоре после начала боев за Триполи.
Выжившие пациенты рассказывают, что лежали в знойную погоду почти неделю пока шли бои за Триполи без помощи, перенося запах разлагающихся тел умерших близ них людей.
Десятки трупов складывались вокруг здания, а полы были забрызганы кровью и засыпаны битым стеклом.
И повстанцы, и силы полковника Каддафи обвиняли друг друга в кровавых бесчинствах, однако журналист Би-би-си, посетивший больницу сообщает, что невозможно точно определить, как умерли эти люди.
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