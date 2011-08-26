Одесса просит Януковича и Азарова повлиять на Молдову

Одесский областной совет призывает власть Украины принять меры по предотвращению возможной экологической катастрофы на Дунае из-за строительства нефтяного терминала в молдавском поселке Джурджулешты.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ и премьер-министру Николаю АЗАРОВУ депутаты облсовета приняли сегодня на сессии.

Депутаты высказывают опасение по поводу развития инфраструктуры этого молдавского порта, поскольку соответствующие экспертные комиссии сделали выводы о том, что некоторые строения порта, прежде всего, нефтяного терминала, не соответствуют элементарным нормам безопасности.

Запуск молдавского «нефтетерминала в порту Джурджулешты угрожает серьезным экологическим уроном одесскому Придунавью», - убеждены депутаты Одесского облсовета.

Они считают, что Министерство иностранных дел Украины должно принести МИД Республики Молдова ноту протеста.

Справка УНИАН. Поселок Джурджулешты - крайняя южная точка Молдовы, близ границы с Румынией и Украиной. Рядом с ним по согласованию с украинской стороной сооружен единственный молдавский порт на Дунае. Около 480 метров речного берега, переданного Молдове, Украина обменяла на участок автомобильной дороги в молдавском селе Паланка (кратчайший путь из южной в северную часть Одесской области). Строительство терминала в порту началось в 1996 году.

Действующие мощности терминала включают причал для приема нефтяных танкеров, восемь резервуаров емкостью 52 тысяч тонн, а также комплексную систему закачки нефтепродуктов из морских цистерн в резервуары.