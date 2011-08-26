Нападение на казино в Мексике: погибли 50 человек

На северо-востоке Мексики, в городе Монтеррей, свыше 50 человек погибли и десятки получили ранения в результате нападения на крупное казино.

Как сообщает NEWSru, несколько вооруженных людей в масках подъехали на четырех автомобилях к игорному заведению Royale и забросали здание "коктейлями Молотова" и зажигательными гранатами.

По информации Reuters со ссылкой на местные правоохранительные органы, после поджога бандиты расстреливали людей, которые выбегали из здания, пытаясь спастись от пожара. Закончив расправу, преступники скрылись в неизвестном направлении.

По словам очевидцев, вспыхнувший пожар мгновенно охватил все здание и частично перекинулся на соседние строения. На месте происшествия работают спасатели и пожарные бригады, отмечает ИТАР-ТАСС.

Пострадавшие доставлены в местные больницы, где им оказывается срочная медицинская помощь. По данным властей штата Нуэво-Леон, столицей которого является Монтеррей, количество жертв преступников может возрасти, так как многие из пострадавших находятся в госпиталях в тяжелом состоянии.

Мексиканские власти пока не выдвигали версий относительно виновников расправы. Предполагается, что ее осуществили боевики одной из действующих на севере страны банд наркомафии.

В своем микроблоге на Twitter Президент Мексики Фелипе КАЛЬДЕРОН назвал инцидент "актом вандализма и террора" и поклялся продолжать бороться с организованной преступностью. В Монтеррее, городе с населением 4 миллиона человек, ранее по приказу Президента применялись суровые меры в отношении членов наркокартелей.

Ф.КАЛЬДЕРОН после прихода к власти в 2006 году объявил войну организованной преступности и наркомафии. Он также привлек армию для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. В приграничные с США районы было направлено более 60 тысяч военнослужащих. За годы правления Ф.КАЛЬДЕРОНА в Мексике от рук наркомафии погибли более 42 тысяч человек.

Теперь правительство обещает сделать все возможное, чтобы остановить насилие и арестовать ответственных за нападение на казино.

Как отмечают СМИ, казино стали популярным видом развлечения в Мексике, многие из них в последнее время подверглись нападению бандитов.