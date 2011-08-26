Поляки негативно оценивают перспективы экономики (опрос)

Количество поляков, которые негативно оценивают перспективы национальной экономики и личного материального благополучия за последний месяц, возросло на 7% и составляет более 60%.

Об этом свидетельствуют результаты переданного УНИАН опроса TNS OBOP.

По данным опроса, 64% поляков отметили, что ситуация в Польше развивается в плохом направлении по сравнению с 23%, которые положительно оценивали перспективы на ближайшее будущее.

Остальные не дали четкого ответа на поставленный вопрос.

Кроме того, по данным опроса, 42% опрошенных заявили, что ожидают в ближайшие три года ухудшения своего материального положения, 34% надеются на стабильную ситуацию и 18% рассчитывает на улучшение. 6% не знали точно, чего ожидать от жизни в ближайшее время.

TNS OBOP в рамках проведенного 4-7 августа исследования проводил опрос поляков старше 15 лет. Погрешность выборки составляет +/- 3,1%.

Как сообщал УНИАН, по данным июльского опроса CBOS, 54% поляков ожидали в ближайшее время стабильной ситуации в экономике по сравнению с 18%, рассчитывающих на улучшение, и 17%, которые готовились к худшим условиям жизни.

В начале августа на мировых фондовых рынках началась паническая распродажа акций, что ряд аналитиков назвали возможным началом нового мирового финансового кризиса, причиной которого в этот раз могут быть проблемы с обслуживанием суверенных долгов в США и в Европе.