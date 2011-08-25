НАТО подключилось к поискам Каддафи
22:29, 25 августа 2011Мир
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Продолжаются столкновения
Силы НАТО подключились к поискам Муамара Каддафи, сообщает Радио Свобода.
Как сообщил в четверг британский министр обороны Лайэм Фокс, НАТО предоставляет повстанцам разведывательные данные и специальное оборудование, необходимое для поисков.
Муамар Каддафи, со своей стороны, вновь обратился к сторонникам. В аудиозаписи, переданной одним из телеканалов, он призывает их очистить Триполи от «крыс, крестоносцев и предателей».
В некоторых кварталах Триполи, а также в ряде районов на западе и юге Ливии продолжаются ожесточенные столкновения.
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