В Варшаве пройдут мероприятия к Дню Независимости Украины

Торжественные мероприятия по празднованию 20-й годовщины Независимости Украины состоятся в столице Польши 24 августа и 28 августа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе украинского Посольства в Варшаве, которое выступило организатором мероприятий.

Так, в среду, 24 августа, состоится праздничная Служба Божья в православной церкви на Воле и торжественное возложение цветов к Украинскому мемориалу на Вольском кладбище и к Памятнику жертвам Голодомора 1932-1933 годов.

Позже украинские дипломаты вместе с представителями украинской общины возложат цветы к памятнику Тарасу Шевченко.

По случаю праздника с речью выступит Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Польше Маркиян МАЛЬСКИЙ.

Еще одна Служба Божья по случаю 20-й годовщины Независимости Украины состоится в воскресенье в греко-католической церкви на улице Медовой в центре столицы Польши.