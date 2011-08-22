Польша поздравила ливийских повстанцев с победой

Польская власть сегодня поздравила ливийских повстанцев с победой над режимом Муаммара КАДДАФИ и пожелала успехов в построении в стране нового демократического строя.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Польши, которым располагает УНИАН.

„Мы поздравляем Ливию и переходный национальный совет со свержением режима, который долгие годы был спонсором террористических групп и на совести которого значительное количество невинных жертв во многих странах мира”, - отмечается в заявлении.

МИД Польши выразил уверенность, что М.КАДДАФИ и представители его ближайшего окружения в скором времени предстанут перед Международным трибуналом в Гааге за совершенные ими преступления.

„Сегодня Ливия стоит на пороге нового раздела своей истории, перед многочисленными вызовами. Одной из важнейших задач является обеспечение порядка, стабилизации и наиболее широкого участия ливийцев в построении обновленного, демократического государства, которое придерживается международных стандартов охраны прав человека и открыто для сотрудничества с миром”, - отмечают польские дипломаты.

Польский МИД напомнил, что Польша с самого начала поддерживала ливийских повстанцев, заметив, что министр Радослав СИКОРСКИЙ стал первым западным высокопоставленным должностным лицом, посетившим повстанцев в Ливии, - еще в мае этого года.

Кроме этого, в июне Польша перенесла свое посольство из столичного Триполи, который оставался с начала восстания в Ливии форпостом М.КАДДАФИ, в неформальную столицу повстанцев – Бенгази.

„Также теперь – в новых условиях – мы готовы поддерживать Ливию в усилиях по восстановлению и созданию новой реальности”, - резюмировал польский МИД.