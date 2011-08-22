Ливийские повстанцы захватили аэропорт Триполи, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на представителя Переходного национального совета.

Повстанческие силы контролируют около 80 процентов города, в том числе государственное телевидение.

В руках сторонников Каддафи остается правительственный квартал и отель Rixos, где живут западные журналисты. В понедельник вечером силы повстанцев на западе города терпели поражение.

Местонахождение самого Каддафи по-прежнему неизвестно. По некоторым данным, Каддафи все еще находится в своей укрепленной резиденции в квартале Баб-аль-Азизия, который контролируется верными ему военными.

Президент США Барак Обама призвал Каддафи "в ясных выражениях" отказаться от власти и предупредил его ликующих противников, что борьба еще не закончена, сообщает Радио Свобода.

Он напомнил, что США давно уже признали НПС легитимной властью, подчеркнул, что Каддафи - тиран, проводивший кампанию насилия в отношении собственных граждан, а также пообещал, что Америка будет следить за тем, чтобы граждане Ливии получали необходимую гуманитарную помощь.