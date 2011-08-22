В Москве почтили погибших в августе 1991 года

В Москве в воскресенье вспоминали погибших в ночь на 21 августа 1991 года, во время путча.

Участники тогдашних событий и активисты демократических движений возложили венки на могилы Владимира Усова, Дмитрия Комаря и Ильи Кричевского на Ваганьковском кладбище.

Затем венки были возложены к могилам Бориса Ельцина, Егора Гайдара и Мстислава Ростроповича на Новодевичьем кладбище.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, собравшиеся отметили, что утрачены все завоевания демократии, которых добился народ, выступивший против попытки восстановить советский режим 20 лет назад.

В Петербурге состоялся митинг оппозиции под лозунгом "Ни одного голоса "Единой России" на выборах 4 декабря". В акции приняли участие около ста представителей "Яблока", "Справедливой России", КПРФ и ряда других организаций.

В воскресенье же оппозиционное движение "Солидарность" провело в 15 городах России акцию "Честные выборы - глас народа". Это было опрос-голосование, чтобы выяснить электоральные предпочтения россиян. Результаты опросов будут объявлены 23 августа.