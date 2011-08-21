Ливийское правительство призвало повстанцев к переговорам
20:19, 21 августа 2011Мир
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НАТО наносит удары по Триполи
Ливийское правительство призвало повстанцев, которые уже вплотную подходят к Триполи, к прекращению огня и переговорам, сообщает Би-би-си со ссылкой на министра информации Мусу ИБРАГИМА.
В то же время Reuters со ссылкой на Al Jazeera сообщает о том, что НАТО решило помочь повстанцам завоевать Триполи и разбомбило резиденцию Муаммара КАДДАФИ, расположенную в квартале Баб эль-Азизия.
Кроме того, по данным французских телеканалов, ливийские повстанцы захватили военную базу на подступах к Триполи, которая была важным опорным пунктом ливийской армии, и получили доступ к расположенным на ней складам с оружием.
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