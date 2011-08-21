Ливийское правительство призвало повстанцев к переговорам

Ливийское правительство призвало повстанцев, которые уже вплотную подходят к Триполи, к прекращению огня и переговорам, сообщает Би-би-си со ссылкой на министра информации Мусу ИБРАГИМА.

В то же время Reuters со ссылкой на Al Jazeera сообщает о том, что НАТО решило помочь повстанцам завоевать Триполи и разбомбило резиденцию Муаммара КАДДАФИ, расположенную в квартале Баб эль-Азизия.

Кроме того, по данным французских телеканалов, ливийские повстанцы захватили военную базу на подступах к Триполи, которая была важным опорным пунктом ливийской армии, и получили доступ к расположенным на ней складам с оружием.