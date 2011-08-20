ХАМАС заявил о прекращении перемирия с Израилем

01:13, 20 августа 2011
Мир
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Серия терактов привела к эскалации

Командование правящей в секторе Газа группировки ХАМАС заявило о прекращении фактического перемирия с Израилем, которое продлилось два года, после серии акций израильских военных, предпринятых в ответ на серию терактов в городе Эйлат, сообщает Reuters.

Заявление было транслировано на радиоволне группировки после двух очередных авиаударов ВВС Израиля: "Больше нет никакого перемирия с врагом", - говорится в заявлении ХАМАС.

Число палестинцев, погибших за последние 24 часа в результате авианалетов израильтян, выросло до 15 человек. Палестинские СМИ сообщают, что начиная с раннего утра пятницы израильские военные самолеты атаковали 13 объектов в разных частях сектора Газа.

Авиаудары по Газе, напоминает РИА Новости, стали ответом на осуществленную боевиками в четверг серию нападений в районе израильского курортного города Эйлат. Близ израильско-египетской границы группа боевиков обстреляла рейсовые автобусы. Кроме того, на фугасе был подорван израильский патрульный автомобиль. Погибли восемь человек, десятки получили ранения.

В тот же день израильские ВВС нанесли ракетные удары по сектору Газа, убив руководителей палестинской организации "Комитеты народного сопротивления", на которую Израиль возложил ответственность за теракты.

 

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