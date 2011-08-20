Белоруссия нанесла по США "ядерный удар"

Белоруссия решила заморозить совместный с американцами проект по обмену высокообогащенного ядерного топлива в ответ на введение США санкций в отношении Минска, заявляет белорусский МИД.

Также приостановлен проект магистерской программы при Белорусском госуниверситете.

"Введение новых американских экономических санкций идет вразрез с духом взаимодействия и сотрудничества", - говорится в заявлении.

Белоруссия продолжит обеспечивать физическую безопасность ядерного топлива в соответствии с международными обязательствами, заверяет МИД. Однако в дальнейшем белорусская сторона не исключает и принятия иных мер в отношении США.

Возобновление сотрудничества по белорусско-американским проектам возможно в случае прекращения Соединенными Штатами "применения мер экономического принуждения" в отношении Белоруссии и восстановления нормальных отношений, отметили в МИД.

По мнению белорусской стороны, введением санкций США нарушили Будапештский Меморандум 1994 года, согласно которому американцы обязались не применять в отношении Белоруссии меры экономического принуждения. Также, как говорится в заявлении МИДа Белоруссии, Соединенные Штаты нарушили положения резолюции Генассамблеи ООН и Хельсинского заключительного акта, которые призывают воздерживаться от применения мер экономического и политического давления в отношении других государств.

Американские власти ввели санкции в отношении Белоруссии 11 августа в ответ на подавление оппозиции после президентских выборов в декабре 2010 года. По словам американских дипломатов, меры экономического воздействия направлены лишь против руководства Белоруссии, и к населению страны не относятся, замечает Лента.ру.