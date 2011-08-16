В Турции - массовая драка россиян и сотрудников 5-звездочного отеля

Российское Федеральное агентство по туризму связалось с министерством культуры и туризма Турции для выяснения обстоятельств массовой драки с участием российских туристов в отеле Laphetos Beach Resort в Анталье, сообщил РИА Новостипресс-секретарь Ростуризма Олег Мосеев.

Туристический портал "Турпром"сообщил в понедельник, что 6 августа в пятизвездочном турецком отеле Laphetos Beach Resort произошла массовая драка между туристами из России и сотрудниками отеля. Причиной потасовки стал магнитофон, который в холле отеля включила одна из российских туристок. Музыка не понравилась сыну управляющего отеля, и он ударил девушку по лицу, выбив ей три зуба. На помощь россиянке бросились соотечественники, находящиеся в холле. Через некоторое время в отель приехала полиция, задержала всех россиян, кто принимал участие в драке, но после недолгого разбирательства туристы были отпущены.

"Мы собираем всю информацию об этом инциденте, в том числе, с помощью наших коллег из министерства культуры и туризма Турции и надеемся, что все виновные в нем будут наказаны", - сообщил Мосеев.