Президент США сел на автобус и поехал спасать положение

Президент США Барак Обама отправился в тур по трем штатам, в ходе которого намерен ответить на критику в свой адрес в связи с проблемами американской экономики, сообщает Би-би-си.

Обама начинает автобусный тур в штате Миннесота, позднее он планирует посетить Иллинойс и Айову.

В каждом штате Обама намерен встретиться с избирателями, чтобы восстановить их доверие перед президентскими выборами 2012 года.

Именно в этих трех штатах Обама одержал победу на выборах в 2008 году.