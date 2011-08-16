Президент США сел на автобус и поехал спасать положение
00:15, 16 августа 2011Мир
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Обама посетит три штата
Президент США Барак Обама отправился в тур по трем штатам, в ходе которого намерен ответить на критику в свой адрес в связи с проблемами американской экономики, сообщает Би-би-си.
Обама начинает автобусный тур в штате Миннесота, позднее он планирует посетить Иллинойс и Айову.
В каждом штате Обама намерен встретиться с избирателями, чтобы восстановить их доверие перед президентскими выборами 2012 года.
Именно в этих трех штатах Обама одержал победу на выборах в 2008 году.
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