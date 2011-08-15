В Москве состоится суд о ликвидации Объединения украинцев

Очередное судебное заседание по делу о закрытии Объединения украинцев России (ОУР) состоится 1 сентября в Москве.

Как сообщил собственному корреспонденту УНИАН в РФ адвокат, представляющий в суде интересы ОУР, Алим ЖГУЛЁВ, такое решение было принято 26 июля на заседании Замоскворецкого суда, в производстве которого находится дело.

Адвокат сообщил, что на суде в качестве обвинителя выступает Министерство юстиции РФ, а ОУР - ответчик.

По его словам, в качестве свидетелей вызывали экс-сопредседателя ОУР Валерия СЕМЕНЕНКО, которому и вменяется нарушение устава организации, а именно - выступление от имени ОУР в программы «Свобода мысли» на «5-м канале» (Санкт-Петербург) и в эфире радио «Свобода» в то время, когда деятельность организации была приостановлена.

А.ЖГУЛЁВ подчеркнул, что сам В.СЕМЕНЕНКО обвинения на суде отрицал и заявил, что его высказывания в российских СМИ (январь и апрель 2010 года) о различных аспектах украинско-российских отношений (Голодомор, роль ОУН-УПА и Ивана Мазепы в украинской истории, а также внешнеполитический курс Украины) отражают его личную позицию, а не позицию всей украинской общины России. В подтверждение своих слов он предоставил суду соответствующую справку от радио «Свобода», в которой говорилось, что на программу В.СЕМЕНЕНКО приглашался как частное лицо, отметил адвокат.

По информации А.ЖГУЛЁВА, аналогичного документа от «5-го канала» получить пока не удалось, так как, по информации редакции, данная программа уже расформирована.

А.ЖГУЛЁВ подчеркнул, что на следующее заседание суда защита пригласит и других свидетелей, которые подтвердят безосновательность обвинений.

По его словам, вторым свидетелем по делу о ликвидации ОУР стал Николай ЖУРАВЛЕВ, от имени которого и была написана жалоба на деятельность В.СЕМЕНЕНКО. На вопрос адвоката ОУР о роде занятий свидетеля Н.ЖУРАВЛЕВ ответил, что он является частным предпринимателем. В беседах он также представлялся как правозащитник, изучающий деятельность ОУР.

Адвокат отметил, что судебное разбирательство в Замоскворецком суде имеет большое значение - его результаты и будут положены в основу решения Верховного суда РФ по делу о ликвидации Объединения украинцев России.

Как сообщал УНИАН, в начале 2011 года Министерство юстиции России обратилось в Верховный суд РФ с просьбой ликвидировать Объединение украинцев России из-за несоблюдения положений действующего законодательства и собственного устава ОУР.

Позже ВС приостановил производство о ликвидации Объединения украинцев России и вернул дело в районный суд Москвы.

21 мая внеочередной VI съезд украинцев России избрал председателем ОУР Тараса ДУДКО.

27 января 2010 года решением Верховного суда РФ была окончательно ликвидирована Федеральная национально-культурная автономия украинцев России (ФНКА УР), существовавшая с 27 марта 1998 года. Иск Минюста РФ базировался на жалобе активиста фонда «Родина» Н.ЖУРАВЛЕВА, который заявлял, что ФНКА УР «ведет политическую деятельность, прославляет бандеровцев и выливает негатив на Россию».