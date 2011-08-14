Британские мародеры сбывают награбленное через интернет

На популярном вэб-аукционе e-Bay за полцены продаются плазменные телевизоры, компьютеры, смартфоны и другие товары, похищенные во время уличных беспорядков в Великобритании. Полиция уже арестовала несколько грабителей-продавцов, передает Би-би-си. Рядовые пользователи интернета сообщают в полицию о подозрительных лотах.

С начала массовых беспорядков, охвативших города Англии, были арестованы более 2 тыс. человек, при этом в одном только в Лондоне более чем 700 участникам беспорядков предъявлены обвинения.

В основном к ответственности привлекают за насилие, нарушение общественного порядка, воровство и грабежи.