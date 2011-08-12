Франция стала жертвой то ли кризиса, то ли слухов о нем

Французские финансовые власти заявили, что проведут расследование и накажут всех ответственных за то, что они называют распусканием беспочвенных слухов о нестабильности национальной банковской системы.

Как сообщалось ранее, мировые рынки оставались в четверг нестабильными и в значительной степени этому способствовали, по мнению экспертов, именно слухи о том, что французское правительство некредитоспособно, а банковская группа Société Générale - неустойчива.

Беспокойство инвесторов вызывает то, что именно банки Франции держат облигации проблемных стран еврозоны – Греции, Испании, Португалии и Италии. Инвесторы опасаются, что Франция может лишиться наивысших кредитных рейтингов, хотя три ведущих агентства Moody’s, Standard & Poor’s и Fitch их только что подтвердили и специально заявили, что не собираются понижать.

Тем не менее, как сообщает Би-би-си, в Париже все-таки опасаются, что следующей страной, в которой может разразиться тяжелый бюджетный кризис, может оказаться Франция.