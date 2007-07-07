Валдису Пельшу сделали операцию

Известному российскому телеведущему и музиканту Валдису ПЕЛЬШУ была сделана операция, в ходе которой врачи удалили ему часть поджелудочной железы, сообщается на сайте газеты "Комсомольская правда".

По словам врачей, В.ПЕЛЬШ находится в стабильно тяжелом состоянии.

По данным газеты, врачи приняли решение сделать операцию телеведущему, поскольку у него стала прогрессировать интоксикация организма, возникла дыхательная и сердечная недостаточность. В любую минуту могло начаться заражение крови.

Ранее СМИ сообщили о том, что в ночь на четверг В.ПЕЛЬШ попал в 12-ю клиническую больницу Москвы и был помещен в реанимационное отделение. После обследования врачи обнаружили у него тяжелое поражение поджелудочной железы (панкреонекроз) и дистрофию печени.