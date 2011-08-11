В Афганистане убиты боевики, уничтожившие спецназ США

Войска Международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF) уничтожили боевиков "Талибана", которые 6 августа сбили вертолет коалиционных сил, сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт ISAF.

Как говорится в заявлении коалиции, в результате точечного удара по талибам в провинции Вардак в центральной части Афганистана, был убит один из командиров талибов Мулла Мохибулла (Mullah Mohibullah), а также несколько боевиков, включая и того, кто предположительно сбил вертолет ISAF.

При крушении вертолета CH-47 6 августа погибли 38 человек - военнослужащих коалиционных войск и сотрудников афганских сил безопасности. Сообщалось, что 22 из них были бойцами американского спецназа.

В коалиции заявили, что уничтожению Мохибуллы предшествовала длительная операция, для установления местонахождения боевиков силы специальных операций США активно прибегали к помощи местных жителей. Сообщается, что талибы намеревались в ближайшее время покинуть Афганистан, однако сделать этого не успели.