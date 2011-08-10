Янукович выразил соболезнования Медведеву

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил соболезнования Президенту Российской Федерации Дмитрию МЕДВЕДЕВУ в связи с катастрофой транспортного самолета Ан-12.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

«В Украине с глубокой скорбью восприняли весть о катастрофе российского транспортного самолета Ан-12, которая произошла в Магаданской области и привела к человеческим жертвам. Выражаю Вам, уважаемый Дмитрий Анатольевич, а также родным и близким погибших искренние соболезнования в связи с этой трагедией», – говорится в соболезновании главы Украинского государства.

Как сообщал УНИАН, транспортный самолет Ан-12, выполнявший рейс Магадан - Кепервеем (Чукотка), утром 9 августа запросил аварийную посадку в аэропорту Магадана из-за неисправности в двигателе и позже пропал с экранов радаров. Сигнал аварийного маяка был зафиксирован на расстоянии 10 километров от поселка Омсукчан. На борту Ан-12, по уточненным данным, находились 11 человек и груз.