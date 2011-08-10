Гангстер, смерть которого вызвала беспорядки в Англии, не стрелял

Независимая комиссия по жалобам на полицию не нашла подтверждения тому, что Марк Дагган, убийство которого спровоцировало массовые беспорядки в Лондоне, стрелял в полицейского, сообщает Би-би-си.

Расследование не завершено, однако в комиссии считают, что пока ничто не указывает, что из пистолета, найденного рядом с Дагганом, стреляли.

По предварительным результатам, пуля, извлеченная из рации полицейского, была из пистолета другого полицейского.

Убийство Даггана, которого обозреватели называют гангстером, популярным среди подростковых группировок, вызвало протесты на севере Лондона, которые затем переросли в массовые беспорядки и погромы, перекинувшиеся на другие города.

Волнения начались четыре дня назад в лондонском районе Тоттенхем, населенном выходцами из бывших английских колоний в Карибском бассейне, которые за три поколения образовали свой район с субкультурой, где почитаются насилие и противоправные действия. Зачастую грабежом и поджогами занимались целыми семьями – с детьми и внуками.

Неэффективность полиции заставила население заняться самообороной. Так на северо-востоке Лондона, в районе Долстон, где проживают турецкая и курдская общины, грабители получили отпор. В районе Саутхолл на западе Лондона, где проживает индийская община, сотни мужчин-сикхов в традиционных одеждах вышли на защиту своего храма .

Сегодня первая относительно спокойная ночь за последние несколько дней. Небольшие вспышки беспорядков произошли в пригородах Бирмингема и Манчестере. В Лондоне обстановка стабилизировалась, передает корреспондент РИА Новости.

Днем правительство и полиция Великобритании предприняли заметные усилия по ужесточению реакции на беспорядки, пообещав впервые в истории страны применять пластиковые пули, а также начав поиск подозреваемых и масштабные аресты подстрекателей и участников беспорядков.

Всего в Лондоне арестовано 525 человек, в основном молодежь в возрасте до 21 года, более 100 из них предъявлены обвинения. Еще около 200 арестов произведено в других городах страны.