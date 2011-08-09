Президент Чехии написал Януковичу о Тимошенко и политическом подтексте

Президент Чешской Республики Вацлав КЛАУС просит главу Украинского государства Виктора ЯНУКОВИЧА предоставить ему доказательства, что в процессе по делу бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО отсутствует политический подтекст.

Как сообщает Радио «Прага», об этом идет речь в письме В.КЛАУСА к В.ЯНУКОВИЧУ.

Президент Чехии подчеркнул, что у него нет причин не доверять украинской юстиции и ставить под сомнение независимость суда.

«Я хотел бы, однако, быть уверен, что в случае Юлии ТИМОШЕНКО не идет речь о политическом процессе, и что во время него не будут решаться личные и политические разногласия, существующие в недрах украинской политической сцены», - подчеркнул В.КЛАУС.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева рассматривает по существу уголовное дело, возбужденное в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по обвинению в превышении служебных полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.