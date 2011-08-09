Премьер Британии обещает вывести на улицы Лондона 16 тысяч полицейских

В связи с массовыми беспорядками в Великобритании премьер-министр Дэвид КЭМЕРОН распорядился отозвать с летних каникул парламент.

Последний раз британский парламент отзывался в 2002 году, сообщает Би-Би-Си.

Премьер также заявил, что примет все меры для восстановления порядка на улицах.

Он, в частности, пообещал вывести на улицы Лондона 16 тысяч полицейских.

В заявлении по итогам экстренного заседания на Даунинг-стрит Д.КЭМЕРОН назвал продолжающиеся третий день массовые беспорядки "чистым криминалом", который "должен быть повержен".

Также премьер-министр Великобритании посетил район Лондона Кройдон, где несколько часов назад от ранений умер 26-летний мужчина. Его считают первой жертвой беспорядков в Лондоне.

Кроме того, сегодня в Скотланд-Ярде заявили, что полицейские смогут применять пластиковые пули при разгоне беспорядков. Как сообщается, подобные пули никогда ранее не использовались в подобных целях на территории Великобритании.

Согласно заявлению полиции, каждый случай применения пластиковых пуль будет тщательно обосновываться.

Как сообщал УНИАН, первая волна беспорядков началась в лондонском районе Тоттенхэм вечером 6 августа. Поводом для начала волнений стала гибель в перестрелке с полицейскими одного из местных жителей, произошедшая несколькими днями ранее. Митинг около полицейского участка в Тоттенхэме перерос в массовые беспорядки, погромы магазинов и мародерство.

Беспорядки в Лондоне продолжаются уже третьи сутки, минувшей ночью они перекинулись на другие города - Бирмингем, Бристоль, Ливерпуль.

Количество пострадавших в настоящее время насчитывает около 100 человек, из них 80 полицейских и 20 гражданских лиц, включая участников волнений и мирных жителей.

По последним полицейским сводкам, по подозрению в причастности к погромам в Лондоне арестованы 525 человек, в Бирмингеме - 138, аресты также произведены в Ливерпуле и Бристоле. Обвинения уже предъявлены 100 участникам волнений.