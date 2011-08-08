В Лондоне - массовые беспорядки: люди грабят и поджигают магазины

Беспорядки, начавшиеся в ночь на воскресенье на севере столицы Великобритании, в ночь на понедельник, 8 августа, распространились на юг и восток Лондона.

Как передает «Газета.Ru», около 300 человек собрались вечером 6 августа у полицейского участка в районе Тоттенхэм в знак протеста против того, что в прошлый четверг полицейскими был застрелен 29-летний местный житель Марк Дагган.

Агентсьво отмечает, что обстоятельства этого инцидента не вполне ясны, но известно, что убитый также стрелял в полицейского, однако тот остался жив, поскольку пуля попала в его рацию. Между тем протестовавшие в Тоттенхэме видят случившееся в их районе иначе и считают именно полицию виновной в гибели М.Даггана.

Уже 7 августа выяснилось, что в ходе субботних беспорядков были ранены 26 полицейских, арестованы почти 50 человек.

В ночь на 8 августа в районе Брикстон на юге Лондона очевидцы сообщала о сотнях людей, которые сначала грабили магазины, а затем поджигали их. «Слышен шум полицейских вертолетов, но на улицах, где все это происходит, самих сотрудников полиции не видно», – рассказал один из свидетелей.

Тем временем Скотланд-Ярд сообщил о том, что значительные кварталы Брикстона в настоящий момент оцеплены.

На востоке Лондона также грабят магазины, однако пожары там пока не фиксируются. Сообщается о ранении трех полицейских, которых на большой скорости сегодня около 1.00 по местному времени сбил проезжавший мимо автомобиль. Скотланд-Ярд заявляет о нескольких арестах в этой части британской столицы.