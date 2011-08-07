Японцам удалось охладить 4-й реактор АЭС «Фукусима-1»

На АЭС "Фукусима-1" в Японии удалась охладить поврежденнный землетрясением и цунами 4-й реактор.

Сбить температуру удалось после запуска новой системы охлаждения бассейна, передает ТСН. Ровно неделю назад вода в этом резервуаре, где находится 1535 отработанных стержней, нагрелась до 89 градусов и начала испаряться.

Охладительные установки уже используются на втором и третьем энергоблоках, температура воды в бассейнах составляет соответственно 34 и 32 градуса. Сейчас Терса завершает монтаж такого же оборудования в здании первого энергоблока.

В ближайшие месяцы энергокомпания в соответствии с планом второго этапа ликвидации последствий аварии на АЭС намерены сбить температуру в первом, втором и третьем реакторах ниже 100 градусов. Сейчас в каждом из них столбик термометра поднимается выше этой отметки. Выполнение данной задачи до конца текущего года позволит существенно снизить радиационные выбросы.

Напомним, в понедельник, 1 августа, на аварийной японской АЭС "Фукусима-1" был зафиксирован новый, рекордно высокий уровень радиации.

АЭС была сильно разрушена землетрясением и цунами в начале марта текущего года. Аварии вскоре был присвоен наивысший, седьмой уровень опасности по международной шкале ядерных событий, такой же, как и Чернобыльской АЭС в 1986.