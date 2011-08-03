Путин призвал не трогать спорные границы внутри России

Премьер-министр России Владимир Путин высказался против передела территорий, спорных между субъектами Российской Федерации, сообщает Би-би-си.

По его мнению, это может повлечь цепную реакцию.

"У нас потенциальных территориальных споров в России 2 тысячи, в том числе между некоторыми республиками Северного Кавказа, даже между очень близкими народами, практически одним народом, разделенным на разные субъекты РФ", - сказал российский премьер в Кисловодске на встрече с представителями молодежных организаций Северо-Кавказского федерального округа.

По его словам, "этот "ящик Пандоры" не должны открыть ни в коем случае в нашей стране".

"Только стоит начать что-то делить, не остановимся никогда", - отметил российский премьер.

Он обратился ко всем, кто вспоминает о подобных территориальных спорах: "Ребята, давайте жить дружно".