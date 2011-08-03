Таможенный союз запретит экспорт ряда нефтепродуктов

Комиссия Таможенного союза просит правительства Российской Федерации и Беларуси рассмотреть вопрос о введении временного запрета на экспорт легких дистиллятов, керосина и газойля, который с 1 июля и до конца года действует в Казахстане.

Соответствующее решении комиссии (№718 от 15 июля т.г.) размещено на ее сайте.

"Просить Республику Беларусь и Российскую Федерацию рассмотреть вопрос о введении временного запрета на вывоз нефтепродуктов, указанных в пункте 1 настоящего решения, на единой таможенной территории Таможенного союза», - сказано в решении.

В перечень нефтепродуктов входят: легкие дистилляты и продукты (код ТН ВЭД ТС 2710 11), керосин (код ТН ВЭД ТС 2710 19 210 0 – 2710 19 250 0) и газойли (код ТН ВЭД ТС 2710 19 410 0 – 2710 19 490 0), кроме специальных бензинов (код 2710 11 210 0 – 2710 11 250 0 ТН ВЭД ТС), и печное топливо.