Президент Сербии исключил возможность второй войны в Косово

Президент Сербии Борис Тадич исключил возможность повторения войны в Косово, которая завершилась в 1999 г. выводом из региона югославских войск и установлением в крае администрации ООН. Свое заявление он сделал, комментируя вооруженное столкновение на границе с Косово, жертвами которого стал один боец полицейского спецназа.

В среду, 27 июля, министр внутренних дел Косово Байрам Реджепи заявил об успешно проведенной спецоперации. Двумя днями ранее премьер-министр Косово Хашим Тачи отдал полицейскому спецназу страны приказ взять под контроль КПП-1 ("Ярине") и КПП-31 ("Брняк") в сербских анклавах.

Сообщалось, что в результате столкновения с сербами погиб один спецназовец, четверо получили легкие ранения. В руководстве Косово отметили, что службу на КПП-1 и КПП-31 будут нести пограничники и сотрудники таможенной службы, набранные из числа как албанцев, так и сербов.

В настоящее время на севере Косово проживают 60 тыс. сербов. Они не признают суверенитета края и считают своей столицей Белград, отмечает РосБизнесКонсалтинг.