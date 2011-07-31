Чтобы спасти США от дефолта, демократам нужно 7 голосов

43 из 47-ми представителей Республиканской партии в сенате США подписали письмо, в котором сообщают, что отказываются голосовать по плану, предложенному демократами о потолке госдолга, сообщает Би-би-си.

Представителям Демократической партии нужно не менее семи голосов республиканцев для принятия этого плана, голосование по которому назначено на воскресенье.

План принадлежит лидеру демократического большинства в сенате Гарри Риду и подразумевает под собой повышение потолка госдолга на 2,5 триллиона долларов и сокращение расходов примерно на 2,2 триллиона.

Если ко вторнику, 2 августа не будет повышен лимит госдолга, который сейчас составляет 14,3 трлн долларов, страна может оказаться в ситуации технического дефолта.