В секторе Газа освободили корреспондента ВВС, похищенного в марте
09:30, 04 июля 2007Мир
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Выкуп не платили
|Алан ДЖОНСТОН
Как сообщает радио «Свобода», он передан представителям группировки ХАМАС, захватившей власть в Газе.
Лидер ХАМАСа Халед МЕШААЛЬ приветствовал освобождение журналиста. Эск-премьер автономии, член руководства ХАМАСа Исмаил ХАНИЯ на совместной с А.ДЖОНСТОНОМ пресс-конференции заявил, что никакого выкупа за журналиста не выплачивали.
Корреспондент Би-Би-Си описал свое пребывание в плену как самые страшные дни в его жизни.
А.ДЖОНСТОН - единственный иностранный журналист, постоянно работавший в секторе Газа, был похищен 12 марта боевиками группировки "Армия ислама". За его свободу эктремисты требовали освободить из британских тюрем заключенных-мусульман.
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