В секторе Газа освободили корреспондента ВВС, похищенного в марте

В секторе Газа освобожден корреспондент Би-Би-Си Алан ДЖОНСТОН, похищенный почти четыре месяца назад.

Как сообщает радио «Свобода», он передан представителям группировки ХАМАС, захватившей власть в Газе.

Лидер ХАМАСа Халед МЕШААЛЬ приветствовал освобождение журналиста. Эск-премьер автономии, член руководства ХАМАСа Исмаил ХАНИЯ на совместной с А.ДЖОНСТОНОМ пресс-конференции заявил, что никакого выкупа за журналиста не выплачивали.

Корреспондент Би-Би-Си описал свое пребывание в плену как самые страшные дни в его жизни.

А.ДЖОНСТОН - единственный иностранный журналист, постоянно работавший в секторе Газа, был похищен 12 марта боевиками группировки "Армия ислама". За его свободу эктремисты требовали освободить из британских тюрем заключенных-мусульман.