Германия дает ливийским повстанцам 100 млн. евро со счетов Каддафи

Власти Германии пообещали выделить ливийским повстанцам до 100 миллионов евро на гуманитарные нужды, сообщает AFP.

"Поскольку полковник Каддафи воюет со своим собственным народом, ситуация в Ливии ухудшается с каждым днем, - говорится в заявлении главы МИД Германии Гидо Вестервелле (Guido Westerwelle). - В стране нет средств на поддержание необходимой инфраструктуры для хранения продовольствия и медикаментов. Люди страдают от этого все больше и больше. В основном на востоке Ливии".

В июне сообщалось о том, что командование НАТО отказалось от военно-технической помощи Германии в ходе операции в Ливии. ФРГ была единственной из западных стран, не проголосовавшей за резолюцию Совбеза ООН по Ливии, замечает Лента.ру.