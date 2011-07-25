Германия дает ливийским повстанцам 100 млн. евро со счетов Каддафи
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Власти Германии пообещали выделить ливийским повстанцам до 100 миллионов евро на гуманитарные нужды, сообщает AFP.
"Поскольку полковник Каддафи воюет со своим собственным народом, ситуация в Ливии ухудшается с каждым днем, - говорится в заявлении главы МИД Германии Гидо Вестервелле (Guido Westerwelle). - В стране нет средств на поддержание необходимой инфраструктуры для хранения продовольствия и медикаментов. Люди страдают от этого все больше и больше. В основном на востоке Ливии".
В июне сообщалось о том, что командование НАТО отказалось от военно-технической помощи Германии в ходе операции в Ливии. ФРГ была единственной из западных стран, не проголосовавшей за резолюцию Совбеза ООН по Ливии, замечает Лента.ру.