Норвежский убийца написал "декларацию независимости"

Норвежец Андерс Беринг Брейвик, признавшийся в совершении двух терактов, оказался автором своеобразного трактата-манифеста "2083 - Европейская декларация независимости", сообщает Лента.ру со ссылкой на газету Dagbladet.

1500-страничный документ был опубликован в интернете 22 июля, за несколько часов до взрыва в Осло. В прессу манифест попал уже после терактов.

Часть текста представляет собой англоязычный дневник, который норвежец вел со 2 мая вплоть до самого дня терактов. Из него, в частности, следует, что он готовил преступления как минимум с осени 2009 года. В одном месте Брейвик рассуждает о переодевании в полицейского (террорист был одет в полицейскую форму, когда расстреливал людей на острове Утойя). Также в документе содержатся инструкции по изготовлению бомбы, сведения о других терактах, исламофобские и антимарксистские рассуждения Брейвика.

Ранее стало известно, что 22 июля Брейвик выложил в Сеть самостоятельно записанный видеоролик, в котором призывал других людей стать "крестоносцами" и бороться с исламизацией Европы и марксизмом.