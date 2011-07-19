Германия не нуждается в увеличении импорта газа из России и строительстве третьей ветки "Северного потока". Об этом, как передает Газета.ру, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам переговоров с президентом России Дмитрием Медведевым.

По словам Меркель, которые приводит газета "Ведомости", Германия действительно будет испытывать дефицит энергии из-за решения об отказе от АЭС. Однако этот дефицит будет погашаться не за счет увеличения импорта, а за счет сокращения издержек и перехода на возобновляемые источники энергии.

Утром 19 июля, напоминает Лента.ру, газета "Коммерсантъ" писала, что вопрос о расширении сотрудничества по газу станет одним из главных вопросов на переговорах между Меркель и Медведевым. При этом еще 15 июля премьер-министр России Владимир Путин рассказал, что отечественные чиновники могут предложить Германии построить третью ветку "Северного потока".