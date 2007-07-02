Двое российских журналистов получили политическое убежище в США?

Российским журналистам Юрию Багрову и Фатиме Тлисовой было предоставлено политическое убежище в США.

Как сообщается в пресс-релизе Комитета защиты журналистов (КЗЖ), это произошло еще весной 2007 года. Корреспондент "Радио Свобода" Багров и шеф-редактор южной редакции ИА Regnum Тлисова покинули Россию, опасаясь организованной российским властями травли, утверждают в правозащитной организации.

Между тем сама Тлисова в интервью радиостанции "Эхо Москвы" сообщила, что находится в США временно в связи с учебой. Связаться с Багровым, чтобы получить комментарий, пока не удалось.

Добавим, что на сайте ИА Regnum Тлисова по-прежнему упоминается в списке сотрудников южной редакции агентства. По данным КЗЖ, оба журналиста также сотрудничали с агентством Associated Press.

Лента.ру