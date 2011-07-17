Авиация НАТО нанесла ряд ударов по позициям армии Каддафи
18:26, 17 июля 2011Мир
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По складам, танкам, радарам, машинам
Авиация НАТО нанесла ряд ударов по позициям армии Каддафи.
В Триполи поражен склад горюче-смазочных материалов. Неподалеку от города были уничтожены три радара и установка ракет противовоздушной обороны. Удары были нанесены утром 17 июля, передает Associated Press. РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу НАТО сообщает об уничтожении крупного склада военной техники и боеприпасов в 30 километрах от Триполи, на котором, в частности, находились танки и бронетранспортеры.
Кроме того, самолеты атаковали г.Марса-Брега, где идут бои, уничтожив танк, две пусковые установки реактивных снарядов типа "Град" и пять автомобилей.
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