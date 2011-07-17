Авиация НАТО нанесла ряд ударов по позициям армии Каддафи.

В Триполи поражен склад горюче-смазочных материалов. Неподалеку от города были уничтожены три радара и установка ракет противовоздушной обороны. Удары были нанесены утром 17 июля, передает Associated Press. РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу НАТО сообщает об уничтожении крупного склада военной техники и боеприпасов в 30 километрах от Триполи, на котором, в частности, находились танки и бронетранспортеры.

Кроме того, самолеты атаковали г.Марса-Брега, где идут бои, уничтожив танк, две пусковые установки реактивных снарядов типа "Град" и пять автомобилей.