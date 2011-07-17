Австрия не решилась арестовать командира советского спецназа

Литва выступила с резкой критикой австрийских властей, освободивших бывшего командира группы "Альфа", которая в 1991 году штурмовала вильнюсскую телебашню, полковника КГБ Михаила Головатова, задержанного по европейскому ордеру на арест.

В Генеральной прокуратуре Литвы расценивают освобождение Головатова, подозреваемого в причастности к событиям 1991 года в Вильнюсе, когда погибли 14 мирных граждан и около 800 были ранены, как грубое нарушение правовых актов Европейского Союза.

В понедельник посол Австрии в Вильнюсе будет вызван в МИД Литвы, где ему вручат ноту. Премьер-министр Андрюс Кубилюс заявил: "Австрия в этом вопросе, столь важном для Литвы, не посчиталась и с европейской солидарностью".

Представители австрийской правоохраны объясняют свои действия нехваткой информации. Литовские прокуроры, удивленные молниеносным освобождением Головатова, который уже находится в Москве, настаивают на том, что все необходимые формальности ими были выполнены.

Согласно австрийскому законодательству, арестованный задерживается на 48 часов. Головатов же, выдачи которого добивалась Литва, провел под арестом менее суток. В Вильнюсе подозревают, что в дело вмешались политики, и Австрия не захотела ссориться с Россией.

В этой связи европейский парламентарий Витаутас Ландсбергис, говоря об Австрии, вопрошает: "Что это за член Евросоюза, который нарушает европейское право, основанное на верховенстве закона и справедливости?", передает корреспондент Радио Свобода.