Журналисты Би-Би-Си начали забастовку

Сотрудники британской телерадиокомпании Би-Би-Си начали 24-часовую забастовку в связи с чередой сокращений в рядах работников корпорации, сообщает сайт Би-Би-Си со ссылкой на Национальный союз журналистов (NUJ) Великобритании.

О количестве участников забастовки не сообщается.

Как отмечается на сайте телерадиокомпании, инициатором забастовки стал британский Национальный союз журналистов, который призвал сотрудников СМИ к столь решительным действиям после того, как большое количество журналистов международной службы и службы мониторинга Би-Би-Си попали под сокращение.

Союз уже предупредил, что забастовка приведет к "повсеместному перебою"в теле- и радиовещании.

По данным Би-Би-Си, представители NUJ пытались уладить спор с руководством телерадиокомпании мирным путем и предлагали свои пути решения сложившейся проблемы, однако переговоры ни к чему не привели.

Представители телерадиовещательной компании, в свою очередь, заявляют, что руководство Би-Би-Си постарается уменьшить количество сокращений, однако совсем отказаться от этой вынужденной меры пока не получится.

"Забастовки не изменят факт того, что Би-Би-Си столкнулась с чередой сокращений штата, последовавшего за значительным снижением государственных дотаций, которые поддерживают международную службу и службу мониторинга (телерадиокомпании)", - заявил представитель британской корпорации.

Следующая суточная забастовка журналистов запланирована на 29 июля.