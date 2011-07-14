В Минске хватали людей, у которых звонили мобильники

В ходе акций молчаливого протеста 13 июля задержано не менее 100 человек, в том числе как минимум 25 в Минске.

Об этом пишет белорусская информационная компания “БелаПан”.

Часть задержанных отпущена. На остальных составлены протоколы об административном правонарушении. В Минске, по информации правозащитников, задержанных доставляют в Центр изоляции правонарушителей на улице Окрестина, где они будут находиться до суда.

Среди задержанных во время акций было немало случайных людей, в том числе итальянец — совладелец одного из кафе в Гомеле.

В столице акция вновь была организована в новом формате: участникам предложили собраться в магазинах и торговых центрах "Беларусь", "Европейский", "Чкаловский", "Рига", "Корона", а также ресторане "Максибис", а затем направиться к ближайшей станции метро, доехать до площади Победы, Национальной академии наук и двигаться навстречу друг другу, не хлопая и не провоцируя милицию. Акция завершилась звоном будильников на мобильных телефонах, после чего началась активная фаза задержаний. Неизвестные в штатском препятствовали работе журналистов, прежде всего видеооператоров.

Доступ в социальную сеть "ВКонтакте", где образовалось интернет-сообщество "Революция через социальную сеть", был заблокирован провайдерами.

Ожидается, что сегодня пройдут суды над гражданами, задержанными вечером 13 июля в ходе акции молчаливого протеста. Это была уже седьмая акция, организованная интернет-сообществом "Революция через социальные сети".

Представители правоохранительных органов ситуацию с задержаниями традиционно не комментируют.