Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) предостерегла США

Президент Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед аль-Хамли предостерег США против судебного преследования организации, назвав принятие соответствующего законопроекта "действительно рискованным шагом", передает Reuters.

На прошлой неделе сенат США одобрил проект, наделяющий федеральное правительство полномочиями для обвинения ОПЭК в манипулировании ценами. Документ предполагает такие изменения в антимонопольном законодательстве, которые позволят Министерству юстиции США подавать иски против стран ОПЕК. Ранее аналогичный законопроект одобрила палата представителей конгресса США, однако Белый дом намеревается наложить на закон вето.

В последние несколько месяцев цены на горючее в США заметно выросли. В начинающийся сезон летних отпусков эта проблема ощущается особенно остро. Вместе с тем не все специалисты считают, что виной тому регулирование ОПЕК объемов нефтедобычи. В числе иных фактов, приведших к резкому подорожанию бензина, называются снижение объема его импорта, перебои в работе нефтеперерабатывающих предприятий и растущий спрос на горючее со стороны автомобилистов.

Тем не менее, американские законодатели считают, что именно на ОПЕК, добывающей 40% всей нефти в мире, лежит основная доля ответственности за рост цен на топливо в США. В прошлом году страны нефтяного картеля сократили добычу сырья на 1,1 млн барр./день. Председатель юридического комитета нижней палаты конгресса Джон Ко, главный разработчик принятого законопроекта, обвинил ОПЕК в "сговоре с целью фиксации цен", который привел к "несправедливому росту стоимости" сырой нефти и продуктов ее переработки.

РосБизнесКонсалтинг