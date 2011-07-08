Спасатели достали 40 выживших из-под обломков Боинга

Пассажирский самолет потерпел крушение в международном аэропорту города Кисангани в Демократической республике Конго (ДРК), погибли 53 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу авиакомпании Hewa Bora Ставроса ПАПАИОАННУ.

"Погибли 53 человека, это последняя цифра, которой я располагаю", - заявил С.ПАПАИОАННУ. Он сказал, что данные о погибших в дальнейшем могут быть пересмотрены.

Самолет потерпел крушение при посадке в плохих погодных условиях, пилот пытался посадить самолет, но не попал на взлетно-посадочную полосу, сообщил С.ПАПАИОАННУ.

На борту разбившегося самолета находились 112 человек. Спасатели достали 40 выживших из-под обломков самолета Boeing 727, сообщил официальный представитель правительства страны Ламберт МЕНДЕ.

Как отмечает Reuters, авиакомпания Hewa Bora находится в "черном списке" Европейского союза (ЕС). В этот список входят авиакомпании, которым по причинам безопасности запрещено осуществлять перелеты.