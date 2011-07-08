В Конго разбился пассажирский самолет: на борту было 112 человек
17:47, 08 июля 2011Мир
1170
Чья машина пока неизвестно
Пассажирский самолет потерпел крушение в аэропорту города Кисангани в Демократической республике Конго (ДРК), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правительстве страны.
О жертвах и пострадавших пока не сообщается. По данным представителя авиакомпании, на борту находились 112 человек - пассажиров и членов экипажа.
Информации и типе самолета и его принадлежности пока нет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter