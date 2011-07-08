В Конго разбился пассажирский самолет: на борту было 112 человек

Пассажирский самолет потерпел крушение в аэропорту города Кисангани в Демократической республике Конго (ДРК), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правительстве страны.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается. По данным представителя авиакомпании, на борту находились 112 человек - пассажиров и членов экипажа.

Информации и типе самолета и его принадлежности пока нет.