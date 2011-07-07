На стадионе в Голландии обвалилась крыша: под завалами остались люди

На стадионе Твенте в голландском городе Энсхеде частично обвалилась крыша. Это произошло во время строительных работ. Полиция говорит, что под завалами остались люди, но точное их количество неизвестно. Об этом сообщает Би-Би-Си Украина.

"Люди оказались в ловушке, но мы не знаем, сколько их", - сказал представитель пресс-службы полиции Ян ЛАМБЕРТС.

По разным данным, пострадали от 5 до 12 человек, все они – строители. В то же время полиция никаких данных о количестве раненых не предоставляет.

На место обвала уже прибыли спасатели, они пытаются помочь тем, кто оказался под обломками.

Обрушение крыши произошло в четверг около полудня. "Она обвалилась как карточный дом", - сказал очевидец, чей офис расположен вблизи стадиона.

Команда Твенте, на чьем стадионе произошел обвал, сейчас тренируется в другой голландской провинции. В результате строительных работ планировали увеличить количество мест на стадионе с 24 тысяч до 30 тысяч.