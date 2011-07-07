Борис Немцов стал невыездным

Сопредседателям российской оппозиционной партии «За Россию без произвола и коррупции» Борису НЕМЦОВУ и Владимиру МИЛОВУ запрещен на полгода выезд за пределы территории России.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, соответствующие решение принято управлением Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России по Москве.

Отмечается, что совладелец крупнейшей в РФ нефтетрейдинговой компании Gunvor Геннадий ТИМЧЕНКО в начале февраля выиграл судебный процесс против Б.НЕМЦОВА и В.МИЛОВА. В частности, Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иск Г.ТИМЧЕНКО к оппозиционерам и обязал ответчиков опровергнуть ряд сведений, изложенных в докладе «Путин. Итоги. 10 лет». По решению суда подлежит опровержению фраза, в которой авторы доклада отнесли бизнесмена к «старым друзьям ПУТИНА», которые после прихода политика к власти «превратились в долларовых миллионеров». Истец утверждал, что эти сведения не соответствуют действительности. Г.ТИМЧЕНКО потребовал публикации опровержения на сайтах Б.НЕМЦОВА и В.МИЛОВА, в «Живом журнале» и в газете «КоммерсантЪ». Суд постановил опубликовать опровержение в газете «КоммерсантЪ», а также на личных сайтах Б.НЕМЦОВА и В.МИЛОВА в течение 10 дней после вступления решения суда в законную силу. В качестве компенсации морального вреда суд взыскал с ответчиков по 100 тыс. рублей.

Ответчики не признавали предъявленные претензии. В суде они заявили, что сведения о дружбе Г.ТИМЧЕНКО с премьером были взяты ими из открытых источников. Б.НЕМЦОВ и В.МИЛОВ представили ряд доказательств, которые, на их взгляд, подтверждали их позицию.

В постановлении управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России по Москве от 5 июля 2011 года говорится, что заголовок вышедшего 26 марта 2011 года в «Коммерсанте» опровержения, которое Б.НЕМЦОВ должен был опубликовать по решению суда, «не соответствует требованиям исполнительного документа». Упомянутое опровержение было озаглавлено «Относительно Геннадия Тимченко — совладельца компании Gunvor». В ФССП решили, что, произвольно изменив предписанную судом формулировку (она была гораздо длиннее), Б.НЕМЦОВ не выполнил в срок предписание суда.

Сам Б.НЕМЦОВ заявил, что подвергается преследованию из-за своей оппозиционной деятельности. «Это первый в постсоветской России случай, когда человека делают невыездным по политическим мотивам», - сказал он.

В настоящее время Б.НЕМЦОВ находится в Страсбурге, где принимает участие в заседаниях Европарламента.