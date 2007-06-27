Ватикан восстановил старые правила выборов Папы Римского. Как сообщает НТВ, поправки в избирательный устав внес понтифик Бенедикт XVI. Теперь для того, чтобы занять трон святого Петра кандидату вновь необходимо набрать две трети голосов кардиналов.

Такое положение действовало до 1996 года. Затем Иоанн Павел II изменил процедуру, позволив выбирать понтифика простым большинством голосов, если кардиналы не могут прийти к соглашению в течение нескольких дней.

В специальном послании Бенедикт XVI заявил, что возвращение старых правил это, прежде всего, уважение многовековых традиций.