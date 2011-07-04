У Польши три приоритета

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польши в Украине Генрик ЛИТВИН презентовал приоритеты председательства Польши в Совете Европейского Союза, которое продлится с 1 июля до 31 декабря 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, презентация состоялась сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам Г.ЛИТВИНА, председательствуя в Совете ЕС, Польша стремится сосредоточиться на трех основных приоритетах: «Европейская интеграция как источник роста», «Безопасная Европа» и «Европа, пользующаяся преимуществами открытости».

Посол отметил, что в Киеве наибольшая часть будет сосредоточена именно на третьем приоритете – открытости, однако обрисовал и два первых.

В частности, относительно «Европейской интеграции как источника роста» Г.ЛИТВИН отметил, что Евросоюз сделал выводы из кризиса: создаются новые предохранительные принципы и инструменты экономического управления, такие как Европейский механизм стабилизации. Однако польское правительство считает, что ЕС должен перейти к разработке новой модели экономического роста, чему должны служить новый, многолетний бюджет ЕС (на период 2014-2020г г.), переговоры по которому начнутся во время польского председательства, а также развитие единого рынка, в частности улучшение условий деятельности малых и средних предприятий и оказание электронных услуг.

Относительно «Безопасной Европы», то для укрепления безопасности ЕС польское правительство будет предлагать: усилить внешнее измерение энергетической политики ЕС; укрепить военные и гражданские возможности ЕС; усилить безопасность границ, в т.ч. через укрепление агентства FRONTEX (Европейское агентство по управлению операционным сотрудничеством на внешних границах ЕС – УНИАН), которое расположено в Варшаве; провести реформу Общей сельскохозяйственной политики ЕС в направлении усиления пищевой безопасности.

В рамках приоритета «Европа, пользующаяся преимуществами открытости» Польша будет стремиться:

- продолжить нынешний раунд многосторонних торговых переговоров в рамках Всемирной торговой организации;

- достичь прогресса в реализации идеи расширения, в т.ч. подписать договор о вступлении в ЕС с Хорватией, а также развить продвижение в переговорах с Турцией и Исландией;

- установить новые рамки сотрудничества между ЕС и Россией, в т.ч. содействовать развитию Партнерства между Евросоюзом и Россией ради модернизации;

- в свете последних событий в Тунисе, Египте, Ливии и других странах - южных соседях сосредоточиться на поддержке демократической трансформации в этих странах;

- способствовать усилению сотрудничества ЕС с восточными соседями: польское правительство надеется, что ключевые политические решения в этом направлении будут приняты на саммите «Восточного партнерства» в Варшаве 29-30 сентября;

- способствовать поощрению Беларуси к сотрудничеству с международным содружеством на основе принципов демократии и прав человека;

- достичь прогресса в процессе заключения договоров об ассоциации, создании зон свободной торговли и реализации Планов действий визовой либерализации, в т.ч. с Украиной.

Отдельно Г.ЛИТВИН остановился на некоторых событиях, которые пройдут в рамках «Восточного партнерства» во время председательства Польши. Среди прочего он отметил важность Первого делового форума «Восточного партнерства» в г. Сопот 28-30 сентября, на котором в Польше надеются увидеть многих представителей украинского бизнеса.

Также посол анонсировал Конференцию гражданского общества в Варшаве 29 сентября.

Кроме того, Г.ЛИТВИН особенно подчеркнул важность запланированных министерских встреч «Восточного партнерства»: министров экономики в Крынице-Здруй - в сентябре; министров финансов в Люксембурге - в октябре; министров транспорта, министров сельского хозяйства, глав таможенных служб и председателей комитетов статистики в Кракове - в октябре. Встреча министров иностранных дел запланирована на декабрь в Брюсселе.

Также в рамках председательства Польши в Совете ЕС запланированы ряд других международных конференций и семинаров низшего уровня и некоторые другие события, в частности, сентябрьская Конференция местных и региональных органов самоуправления в Познани.