Речь Лукашенко в Минске встретили тишиной

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО обвинил внешние силы в попытках навязать стране сценарий «цветной революции».

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», сегодня в Минске, открывая парад в честь Дня независимости Беларуси, А.ЛУКАШЕНКО сказал: «Они стремятся разрушить общественное согласие и поставить Беларусь на колени».

На главную площадь Минска А.ЛУКАШЕНКО приехал вместе с младшим сыном Николаем.

Во время выступления Президента на площади должна была пройти несанкционированная акция, которую организует группа в Интернете "Революция через социальные сети". Жителей города призывали приходить на площадь и хлопать в ладоши, когда будет говорить А.ЛУКАШЕНКО, не давая таким образом ему выступать.

По последним данным, задержаны несколько человек, которые пытались хлопать.

По данным Хартии'97, в результате речь ЛУКАШЕНКО, последовавшая за рапортом министра обороны Юрия Жадобина, была встречена тишиной. Кроме этого сообщается, что в районе проведения парада была заблокирована мобильная связь.

Еще одна молчаливая акция протеста запланирована вечером на Привокзальной площади Минска.