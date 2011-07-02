ЕС приветствует соглашение Молдовы и Украины

Верховный представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН и комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ приветствуют соглашение о демаркации границы между Молдовой и Украиной в районе Паланки.

Об этом идет речь в их совместном заявлении, переданном УНИАН.

«Подписание соглашения даст толчок к развитию отношений между Украиной и Молдовой, и усилит региональную стабильность в ближайшем соседстве Европейского Союза», - написано в заявлении.

К.ЭШТОН и Ш.ФЮЛЕ призвали Украину и Молдову продолжить работу над решением оставшихся нерешенных вопросов в сфере демаркации границы, и заявили о готовности способствовать этому процессу.

Как сообщал УНИАН, Украина и Молдова 30 июня подписали акт определения и закрепления на местности границ участка автомобильной дороги "Одесса-Рени" в районе села Паланка, а также земельного участка, по которому она проходит.